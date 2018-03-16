Астронавт NASA усыновил двухлетнего украинца

Это произошло еще в 2008 году

Астронавт NASA Рэнди Брезник усыновил ребенка из Днепра. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Нам повезло ощутить чудо усыновления в 2008 году, когда мы усыновили нашего сына Ваята в городе Днепр. Ему было 2 года и 9 месяцев, это было просто отличное время для нашей семьи. После этого я посетил Украину через несколько лет, а потом мы были здесь несколько лет назад летом. И Ваят, и наша дочь Эбигейл были в Киеве и Днепре", - рассказал Рэнди.

Астронавт продолжил посещать Украину и привозил сюда своих детей.

Фото: Рэнди Брезник (facebook.com-AstroKomrade)

"И тогда у меня была возможность взять что-то отсюда – из Украины – для родины Ваята в космический полет. Я взял магнит с гербом города Днепр, что-то из музея ракетостроения и большой украинский флаг. И мы вывесили его в космосе, когда у нас была онлайн-встреча с послом Америки в Украине и другими людьми в Киеве. И теперь я привез его – отдать украинский флаг, побывавший в космосе. Он пролетел 108 миллионов километров!" - добавил Брезник.

Напомним, в NASA завили, что пребывание человека в космосе меняет ДНК.

В эксперименте приняли участие близнецы-астронавты. Один из них провел в космосе год, а второй – сделал несколько краткосрочных полетов, которые в сумме составили 54 дня.