Астронавт NASA усиновив дворічного українця

Це сталося ще в 2008 році

Астронавт NASA Ренді Брезник усиновив дитину з Дніпра. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам пощастило відчути диво усиновлення в 2008 році, коли ми усиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це було просто відмінний час для нашої родини. Після цього я відвідав Україну через кілька років, а потім ми були тут кілька років тому влітку. І Ваят, і наша дочка Ебігейл були в Києві і Дніпрі", - розповів Ренді.

Астронавт продовжив відвідувати Україну і привозив сюди своїх дітей.

Фото: Ренді Брезник (facebook.com-AstroKomrade)

"І тоді у мене була можливість взяти щось звідси - з України - для батьківщини Ваят в космічний політ. Я взяв магніт з гербом міста Дніпро, щось з музею ракетобудування і великий український прапор. І ми вивісили його в космосі, коли у нас була онлайн-зустріч з послом Америки в Україні та іншими людьми в Києві. І тепер я привіз його - віддати український прапор, який побував в космосі. Він пролетів 108 мільйонів кілометрів!" - додав Брезник.

Нагадаємо, в NASA заявили, що перебування людини в космосі змінює ДНК.

В експерименті взяли участь близнюки-астронавти. Один з них провів у космосі рік, а другий - зробив кілька короткострокових польотів, які в сумі склали 54 дня.