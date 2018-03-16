Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Астронавт NASA усиновив дворічного українця

STYLERLIFE        16.03.2018 - 17:05
Фото: Ренді Брезник (America House Kyiv)
Фото: Ренді Брезник (America House Kyiv)

Це сталося ще в 2008 році

Астронавт NASA Ренді Брезник усиновив дитину з Дніпра. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам пощастило відчути диво усиновлення в 2008 році, коли ми усиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це було просто відмінний час для нашої родини. Після цього я відвідав Україну через кілька років, а потім ми були тут кілька років тому влітку. І Ваят, і наша дочка Ебігейл були в Києві і Дніпрі", - розповів Ренді.

Астронавт продовжив відвідувати Україну і привозив сюди своїх дітей.

Фото: Ренді Брезник (facebook.com-AstroKomrade)

"І тоді у мене була можливість взяти щось звідси - з України - для батьківщини Ваят в космічний політ. Я взяв магніт з гербом міста Дніпро, щось з музею ракетобудування і великий український прапор. І ми вивісили його в космосі, коли у нас була онлайн-зустріч з послом Америки в Україні та іншими людьми в Києві. І тепер я привіз його - віддати український прапор, який побував в космосі. Він пролетів 108 мільйонів кілометрів!" - додав Брезник.

Нагадаємо, в NASA заявили, що перебування людини в космосі змінює ДНК.

В експерименті взяли участь близнюки-астронавти. Один з них провів у космосі рік, а другий - зробив кілька короткострокових польотів, які в сумі склали 54 дня.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Україну приїжджає астронавт NASA, який розгорнув на МКС синьо-жовтий прапор Між Землею і Місяцем пролетів великий астероїд (відео)
Теги: NASA
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top