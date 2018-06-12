"Атмосфера соберет в кучу облака": синоптик дала прогноз погоды на 13 июня

Она отметила, что сейчас Украина находится "между фронтами и дождями"

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев в среду, 13 июня. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Диденко отметила, что сейчас Украина находится "между фронтами и дождями".

По ее словам, один атмосферный фронт прошел Киевскую область, пошел восточнее, а другой остров нестабильной атмосферы вот-вот накроет западную часть Украины.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Кто отдыхает или живет в наших традиционных западных курортных центрах, горы, лес, термические купальни, полоныны, Карпаты, Закарпатье - сегодня (12 июня) хорошенько польет и погримить, осторожно", - предупредила Наташа.

Синоптик рассказала, что 13 июня дожди с грозами ожидаются в западных, северных областях. Осадки вероятны также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Большинство Юга и Востока - в сухой погоде.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Температура завтра "врежет" до жары в южной части, +28+33 градуса. На остальной нашей территории - комфортно, +23+27 градусов", - сказала Диденко.

Также Наталья сообщила, какая погода будет в столице 13 июня.

"В Киеве завтра - местами дождь, гроза. Дневная температура воздуха будет сдержанней, +24+25 градусов. Атмосфера умеет сосчитать до десяти, прежде, чем "раскричаться" дождем или грозой, подумает, подтянет фронта, соберет в кучу облака. И нам так часто надо - посчитать хотя бы до десяти", - подытожила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что новый атмосферный фронт, который надвигался на Украину, изменил свое направление.

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