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"Атмосфера збере до купи хмари": синоптик дала прогноз погоди на 13 червня

STYLERLIFE        12.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Вона зазначила, що зараз Україна знаходиться "між фронтами та дощами"

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців в середу, 13 червня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко зазначила, що зараз Україна знаходиться "між фронтами та дощами".

За її словами, один атмосферний фронт пройшов Київську область, пішов східніше, а інший острів нестабільної атмосфери ось-ось накриє західну частину України. 

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Хто відпочиває чи мешкає у наших традиційних західних курортних осередках, гори, ліс, термічні купальні, полонини, Карпати, Закарпаття - сьогодні (12 червня) добряче поллє і погримить, обережно", - попередила Наталка.

Синоптик розповіла, що 13 червня дощі з грозами очікуються у західних, північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Більшість Півдня та Сходу - у сухій погоді.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Температура завтра "вріже" до спеки у південній частині, +28+33 градуси. На решті нашої території - комфортно, +23+27 градусів", - сказала Діденко.

Також Наталка повідомила, яка погода буде в столиці 13 червня.

"У Києві завтра - місцями дощ, гроза. Денна температура повітря буде стриманішою, +24+25 градусів. Атмосфера вміє порахувати до десяти, перш, ніж розкричатися дощем чи грозою, подумає, підтягне фронти, збере до купи хмари. І нам так часто треба - порахувати хоча б до десяти", - підсумувала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що новий атмосферний фронт, який насувався на Україну, змінив свій напрямок.

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Теги: погода, прогноз погоды
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