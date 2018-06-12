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"Бебебе від атмосферного фронту": синоптик повідомила про зміну прогнозу погоди

STYLERLIFE        12.06.2018 - 09:15
Ілюстративне фото (photographers.ua)
Ілюстративне фото (photographers.ua)

Обіцяні дощі пройдуть не у всіх регіонах

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що новий атмосферний фронт, який насувався на Україну, змінив свій напрямок. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко зазначила, що атмосферний фронт, який широкою смугою рухався у напрямку із заходу країни на схід і ніс з собою грози і дощі, змінив свій напрямок.

"І знову бебебе від атмосферного фронту. Ще ввечері нормальної такою широкою смугою сунули в східному напрямку грози і дощі. Безальтернативний, здавалося, варіант", - написала синоптик.

Вона повідомила, що обіцяних у Києві рясних злив з грозами не буде, атмосферний фронт обходить столицю стороною.

"Але ось вже на цьому нічному фото видно, що в районі Києва не рясні зливи з грозами, а якась-то просто хмарна стидоба. Пшик замість фронту", - повідомила Діденко і додала, що є шанс на дощ в районі Житомира.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Ще є надія на ранок від того вологого атмосферного плями за Житомиром. То таке. О tempora! O mores!", - написала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Раніше Діденко опублікувала ще одну карту і вказала, що червоним на ній відзначені острівці, де можливі зливи та грози.

"Червоні осередки - острівці високої ймовірності злив та гроз. Зона із Заходу України рухається у східному напрямку", - прокоментувала карту Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли про погоду до п'ятниці.

Робочий тиждень, за словами синоптиків, буде дощовим. Тільки на півдні, на березі моря українці зможуть забути про зливах і грозах. Так, у вівторок, 12 червня, Україна залишиться в теплій повітряній масі. Погоду більшості областей, крім півдня і південно-сходу, визначатимуть атмосферні фронти, які пересуваються з Західної Європи.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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