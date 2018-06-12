"Бебебе от атмосферного фронта": синоптик сообщила об изменении прогноза погоды

Обещанные дожди пройдут не во всех регионах

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что новый атмосферный фронт, который надвигался на Украину, изменил свое направление. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что атмосферный фронт, который широкой полосой двигался по направлению с запада страны на восток и нес с собой грозы и дожди, сменил свое направление.

"И снова бебебе от атмосферного фронта. Еще вечером нормальной такой широкой полосой двигались в восточном направлении грозы и дожди. Безальтернативный, казалось, вариант", - написала синоптик.

Она сообщила, что обещанных в Киеве обильных ливней с грозами не будет, атмосферный фронт обходит столицу стороной.

"Но вот уже на этом ночном фото видно, что в районе Киева не обильные ливни с грозами, а какое-то просто облачное стыдобище. Пшик вместо фронта", - сообщила Диденко и добавила, что есть шанс на дождь в районе Житомира.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Еще есть надежда на утро от того влажного атмосферного пятна за Житомиром. То такое. О tempora! O mores!", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Ранее Диденко опубликовала еще одну карту и указала, что красным на ней отмечены островки, где возможны ливни и грозы.

"Красные ячейки - островки высокой вероятности ливней и гроз. Зона с Запада Украины движется в восточном направлении", - прокомментировала карту Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали о погоде до пятницы.

Рабочая неделя, по словам синоптиков, будет дождливой. Только на юге, на берегу моря украинцы смогут забыть о ливнях и грозах. Так, во вторник, 12 июня, Украина останется в теплой воздушной массе. Погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, которые передвигаются с Западной Европы.

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