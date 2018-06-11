"Атмосферные фронты": синоптики рассказали о погоде до пятницы

Рабочая неделя будет дождливой, не забывайте зонтики

Синоптики дали подробный прогноз погоды до пятницы. Об этом передает Укргидрометцентр.

Рабочая неделя, по словам синоптиков, будет дождливой. Только на юге, на берегу моря украинцы смогут забыть о ливнях и грозах. Так, во вторник, 12 июня, Украина останется в теплой воздушной массе. Погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, которые передвигаются с Западной Европы.

Во вторник на западе, севере, а также в некоторых центральных областях ожидаются дожди с грозами. Здесь температура днем составит от +24 до +27, ночью упадет до +12.

На юге и востоке страны, а также в Кировоградской и Полтавской областях прогнозируют переменную облачность, температура днем от +24 до +27, ночью - от +12 до +16.

В Киеве ожидается дождь с грозой, температура днем от +24 до +26, ночью - от +14 до +16.

Фото: Погода 12 июня (meteo.gov.ua)

В среду, 13 июня, в западных, северных и центральных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, температура днем от +24 до +27, ночью - от +12 до +16. На юге и востоке нашей страны – без осадков, от +30 до +32 днем, ночью - от +15 до +19.

Фото: Погода 13 июня (meteo.gov.ua)

В Киеве днем также ожидаются дожди с грозами, температура от +24 до +26, ночью от +15 до +17.

В четверг, 14 июня, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами.

Фото: Погода 14 июня (meteo.gov.ua)

Без осадков будет только в Сумской, Донецкой, Луганской областях, а также в южных регионах нашей страны.

Температура: днем до +32, ночью - от +13 до +17.

В пятницу, 15 июня пройдут дожди с грозами в западной, южной и восточной части нашей страны. В центре и на севере – переменная облачность, без осадков.

Фото: Погода 15 июня (meteo.gov.ua)

Температура днем на западе страны составит от +24 до +28, ночью - от +14 до +17, на востоке днем до +32, ночью от +13 до +19, в центре – ночью от +15 до +19, днем от +26 до 30.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Наталка Диденко сообщила, что северный циклон, который движется на Украину, принесет с собой нестабильную погоду во всех регионах страны.

Столице Диденко пообещала переменчивую погоду, с дождями и прояснениями.

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