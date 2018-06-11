"Атмосферні фронти": синоптики розповіли про погоду до п'ятниці

Робочий тиждень буде дощовим, не забувайте парасольки

Синоптики дали детальний прогноз погоди до п'ятниці. Про це передає Укргідрометцентр.

Робочий тиждень, за словами синоптиків, буде дощовим. Тільки на півдні, на березі моря українці зможуть забути про зливи та грози.Так, у вівторок, 12 червня, Україна залишиться в теплій повітряній масі. Погоду більшості областей, крім півдня і південно-сходу, визначатимуть атмосферні фронти, які пересуваються з Західної Європи.

У вівторок на заході, півночі, а також в деяких центральних областях очікуються дощі з грозами. Тут температура вдень становитиме від +24 до +27, вночі впаде до +12.

На півдні і сході країни, а також у Кіровоградській та Полтавській областях прогнозують мінливу хмарність, температура вдень від +24 до +27, вночі - від +12 до +16.

У Києві очікується дощ з грозою, температура вдень від +24 до +26, вночі - від +14 до +16.

Фото: Погода 12 червня (meteo.gov.ua)

У середу, 13 червня, в західних, північних і центральних регіонах України очікуються дощі з грозами, температура вдень від +24 до +27, вночі - від +12 до +16. На півдні та сході нашої країни – без опадів, від +30 до +32 вдень, вночі - від +15 до +19.

Фото: Погода 13 червня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень також очікуються дощі з грозами, температура від +24 до +26, вночі від +15 до +17.

У четвер, 14 червня, у більшості областей України очікуються дощі з грозами.

Фото: Погода 14 червня (meteo.gov.ua)

Без опадів буде лише в Сумській, Донецькій, Луганській областях, а також у південних регіонах нашої країни.

Температура: вдень до +32, вночі - від +13 до +17.

У п'ятницю, 15 червня пройдуть дощі з грозами, у західній, південній і східній частині нашої країни. У центрі і на півночі мінлива хмарність, без опадів.

Фото: Погода 15 червня (meteo.gov.ua)

Температура вдень на заході країни становитиме від +24 до +28, вночі - від +14 до +17, на сході вдень до +32, вночі від +13 до +19, у центрі – вночі від +15 до +19, вдень від +26 до 30.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні. Наталка Діденко повідомила, що північний циклон, який рухається на Україну, принесе із собою нестабільну погоду у всіх регіонах країни.

Столиці Діденко пообіцяла мінливу погоду, з дощами і проясненнями.

Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи