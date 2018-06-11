Нестабильно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Туристам в горах стоит быть внимательнее

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что северный циклон, который движется на Украину, принесет с собой нестабильную погоду во всех регионах страны.

"Северный циклон имеет в арсенале сеть атмосферных фронтов. Часть из них сегодня и завтра принесут дожди с грозами, и даже ливни с градом и шквалом на Западе и Севере Украины. Сегодня осадки пройдут преимущественно в западных областях, а уже ближайшей ночью подвинуться к северной части", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что ГСЧС прогнозирует образование селей и посоветовала отдыхающим в горах быть внимательнее.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям даже предупредила, что "в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей". Поэтому кто отдыхает в Карпатах, особенно те, кто путешествует по горам - будьте внимательными и осторожными", - предупредила Диденко.

Во вторник, 12 июня дожди достигнут северных, западных и центральных областей. Сухо будет только в Днепропетровской области и на юге.

"12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днепра и его районов. Южная часть Украины и восток будут принадлежать сухой солнечной погоде", - сообщила Диденко.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +25 до +30 градусов. Во время ливня возможно кратковременное понижение температуры на 3-6 градусов.

Столице Диденко пообещала переменчивую погоду, с дождями и прояснениями.

"Киевляне, не прячьте далеко зонты - наконец понадобятся. В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня поздно вечером, ближайшей ночью, завтра днем. Во вторник во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Осадки будут чередоваться с прояснениями и ясным небом - это же лето", - дала прогноз синоптик.

Кроме того, Диденко предупредила, что такая нестабильная погода может повлиять на самочувствие и посоветовала носить с собой средства для восстановления физического и душевного равновесия.

"Ливни с грозами могут повлиять на артериальное давление и вызвать головную боль и сонливость - кроме зонтов, бросьте в сумку привычные вам средства для физического и душевного равновесия, соответствующие лекарства, пару пакетиков любимого чая, клубнику в коробочку, фото кота на рабочий стол ветку мяты или "Ворошиловград" Жадана. Хорошей недели", - написала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

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