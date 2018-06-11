Нестабільно: синоптик розповіла про погоду в найближчі дні

Туристам в горах варто бути уважнішими

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчі дні. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що північний циклон, який рухається на Україну, принесе із собою нестабільну погоду у всіх регіонах країни.

"Північний циклон має в арсеналі мережу атмосферних фронтів. Частина з них сьогодні і завтра принесуть дощі з грозами, і навіть зливи з градом і шквалом на Заході та Півночі України. Сьогодні опади пройдуть переважно у західних областях, а вже найближчої ночі посунуться до північної частини", - написала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попередила, що ДСНС прогнозує утворення селів і порадила відпочиваючим в горах бути уважнішими.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій навіть попередила, що "в місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах загроза утворення селів". Тому хто відпочиває в Карпатах, особливо ті, хто подорожує по горах - будьте уважними та обережними", - попередила Діденко.

У вівторок, 12 червня дощі досягнуть північних, західних і центральних областей. Сухо буде тільки в Дніпропетровській області та на півдні.

"12 червня дощі та грози очікуються на півночі, заході і в більшості центральних областей, крім Дніпра та його районів. Південна частина України і схід будуть належати сухій сонячній погоді", - повідомила Діденко.

Температура повітря по всій країні буде коливатися від +25 до +30 градусів. Під час зливи можливо короткочасне зниження температури на 3-6 градусів.

Столиці Діденко пообіцяла мінливу погоду, з дощами і проясненнями.

"Кияни, не ховайте далеко парасольки - нарешті знадобляться. У столиці дощ з грозою передбачається вже сьогодні пізно ввечері, сьогодні вночі, завтра вдень. У вівторок у другій половині дня ймовірність опадів зменшиться. Опади будуть чергуватися з проясненнями і ясним небом - це ж літо", - дала прогноз синоптик.

Крім того, Діденко попередила, що така нестабільна погода може вплинути на самопочуття і порадила носити з собою засоби для відновлення фізичної та душевної рівноваги.

"Зливи з грозами можуть вплинути на артеріальний тиск і викликати головний біль і сонливість - крім парасольок, киньте в сумку звичні вам засоби для фізичної і душевної рівноваги, відповідні ліки, пару пакетиків улюбленого чаю, полуницю в коробочку, фото кота на робочий стіл гілку м'яти або "Ворошиловград" Жадана. Гарного тижня", - написала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики попереджають про погіршення погоди.

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