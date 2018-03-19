Авария на курорте в Грузии: мать пострадавшей украинки рассказала о состоянии дочери

У девушки поврежден позвонок, а также многочисленные переломы

Украинка Инна Ищук, которая пострадала во время аварии на подъемнике в Гудаури, находится в больнице. Ее мать рассказала о состоянии девушки, передает ТСН.

"Она себя бодро духом чувствует. Конечно угроза осложнений после операции остается. Мы с ней с первых дней в Тбилиси и видимся по первом нашем желании. В любом случае у Грузии мы ощущаем всестороннюю поддержку", - заверила мама девушки.

Видео: Украинку, пострадавшую в Грузии, прооперировали (ru.tsn.ua)

Инну прооперировали в больнице Тбилиси. У нее поврежден позвонок, а также многочисленные переломы – лопатки, локтя, ребер и бедра.

По словам нейрохирурга, который занимается ее состоянием, Инна проведет на больничной койке несколько недель.

Напомним, что у пострадавшей украинки пробито легкое и поломаны ребра.

Сейчас Инне стало немного лучше – она уже дышит без аппарата.

Авария на горнолыжном курорте Грузии (video.rbc.ua)