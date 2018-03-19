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Авария на курорте в Грузии: у пострадавшей украинки пробито легкое и поломаны ребра

STYLERLIFE        19.03.2018 - 10:25
Фото: Инна Ищук (facebook.com/Inna Ishchuk)
Фото: Инна Ищук (facebook.com/Inna Ishchuk)

Трагедия произошла 16 марта

Пострадавшая на канатной дороге в Грузии украинка получила перелом позвонка и пробитое легкое. Инна Ищук травмировалась на горнолыжном курорте в Гудаури, где вышла из строя канатная дорога, пишут "Факты".

Сейчас девушка находится в реанимации в одной из больниц в Тбилиси. Ее состояние врачи называют стабильно тяжелым.

Видео: Авария в Грузии (facebook.com/max.panikar)

"Инна в реанимации. У нее перелом позвонка, сотрясение мозга, раздроблены плечо и ключица, открытый перелом локтя, поломаны ребра и пробито легкое. Как только ее доставили в клинику в Тбилиси, ей сделали операцию на позвоночнике. К счастью, операция прошла успешно. По предварительным прогнозам, Инна будет ходить. Но сколько времени уйдет на восстановление и реабилитацию, пока не известно", - рассказал один из украинских туристов Денис Бойков.

Фото: Инна Ищук (facebook.com/Inna Ishchuk)

Он отметил, что в Грузию украинские туристы поехали компанией из 40 человек.

"Я тоже собирался на этот подъемник. Стоял в очереди за Инной Ищук. Инна успела сесть, а я ждал следующего кресла. Кресло, в котором сидела Инна с другими туристками, начало подниматься вверх. Но буквально через минуту подъемник остановился. А потом кресла, которые находились выше, полетели вниз. Это было страшное зрелище. Две кресла проскочили на повороте, а третье застряло — и в него начали влетать остальные. Людей на повороте выбрасывало из кресел. Те, кто успел сориентироваться, сами прыгали вниз с трехметровой высоты. Девочки, которые ехали вместе с Инной, прыгнули вниз. А Инна не успела — и влетела в столкнувшиеся металлические кресла. Инна попала в настоящую мясорубку, и там застряла", - добавил он.

Фото: facebook.com/max.panikar

Сейчас Инне стало немного лучше – она уже дышит без аппарата.

Номер карты Приват Банка отца Инны - 5363 5423 0716 9202 (Свириденко Геннадий Александрович).

Ранее украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии.

Авария на горнолыжном курорте Грузии (video.rbc.ua)

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Теги: Грузия, происшествие
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