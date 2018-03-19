Аварія на курорті в Грузії: у постраждалої українки пробита легеня і поламані ребра

Трагедія сталася 16 березня

Постраждала на канатній дорозі в Грузії українка отримала перелом хребця і пробита легеня. Інна Іщук травмувалася на гірськолижному курорті Гудаурі, де вийшла з ладу канатна дорога, пишуть "Факти".

Зараз дівчина перебуває в реанімації в одній з лікарень в Тбілісі. Її стан лікарі називають стабільно важким.

Відео: Аварія в Грузії (facebook.com/max.panikar)

"Інно в реанімації. У неї перелом хребця, струс мозку, роздроблені плече і ключиця, відкритий перелом ліктя, поламані ребра і пробито легеню. Як тільки її доставили в клініку в Тбілісі, їй зробили операцію на хребті. На щастя, операція пройшла успішно. За попередніми прогнозами, Інна буде ходити. Але скільки часу піде на відновлення і реабілітацію, поки не відомо", - розповів один з українських туристів Денис Бойків.

Фото: Інна Іщук (facebook.com/Inna Ishchuk)

Він зазначив, що в Грузію українські туристи поїхали компанією з 40 чоловік.

"Я теж збирався на цей підйомник. Стояв у черзі за Інною Іщук. Інна встигла сісти, а я чекав наступного крісла. Крісло, в якому сиділа Інна з іншими туристками, почало підніматися вгору. Але буквально через хвилину підйомник зупинився. А потім крісла, які знаходилися вище, полетіли вниз. Це було страшне видовище. Два крісла проскочили на повороті, а третє застрягло — і в нього почали влітати інші. Людей на повороті викидало з крісел. Ті, хто встиг зорієнтуватися, самі стрибали вниз з триметрової висоти. Дівчатка, які їхали разом з Інною, стрибнули вниз. А Інна не встигла — і влетіла в металеві крісла, які зіткнулися. Інна потрапила в справжню м'ясорубку, і там застрягла", - додав він.

Фото: facebook.com/max.panikar

Зараз Інні стало трохи краще – вона вже дихає без апарату.

Номер карти ПриватБанку батька Інни - 5363 5423 0716 9202 (Свириденко Геннадій Олександрович).

Раніше українець розповів про аварії на підйомнику в Грузії.

Аварія на гірськолижному курорті Грузії (video.rbc.ua)