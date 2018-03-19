Аварія на курорті в Грузії: мати постраждалої українки розповіла про стан дочки

У дівчини пошкоджений хребець, а також численні переломи

Українка Інна Іщук, яка постраждала під час аварії на підйомнику в Гудаурі, перебуває в лікарні. Її мати розповіла про стан дівчини, передає ТСН.

"Вона себе бадьоро духом відчуває. Звичайно загроза ускладнень після операції залишається. Ми з нею з перших днів у Тбілісі й бачимося по першому нашому бажанні. У будь-якому випадку у Грузії ми відчуваємо всебічну підтримку", - запевнила мама дівчини.

Відео: Українку, постраждалу в Грузії, прооперували (ru.tsn.ua)

Інну прооперували у лікарні Тбілісі. У неї пошкоджений хребець, а також численні переломи – лопатки, ліктя, ребер і стегна.

За словами нейрохірурга, який займається її станом, Інна проведе на лікарняному ліжку кілька тижнів.

Нагадаємо, що у постраждалої українки пробито легеню і поламані ребра.

Зараз Інні стало трохи краще – вона вже дихає без апарату.

Аварія на гірськолижному курорті Грузії (video.rbc.ua)