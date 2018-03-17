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Авария на курорте в Грузии: стало известно о здоровье украинки

STYLERLIFE        17.03.2018 - 16:40
Фото: Горнолыжный курорт в Грузии (instagram.com/tanya.milovanova)
Фото: Горнолыжный курорт в Грузии (instagram.com/tanya.milovanova)

Женщину прооперировали

Украинка, которая пострадала в результате аварии на канатной дороге грузинского курорта Гудаури, находится в реанимации. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Гражданка Украины, пострадавшая в результате сбоя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, находится в реанимационном отделении.

По словам первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили, женщину уже прооперировали и ее состояние оценивается как стабильное.

 "Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сообщил Кумсишвили журналистам после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Министр отметил, что состояние всех пострадавших в аварии, медики оценивают, как стабильное.

 "Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", - сказал Дмитрий Кумсишвили.

Кроме украинки, в клинике Тбилиси проходит лечение и гражданка Швеции, которая находится на 15-ой неделе беременности. Ее состояние удовлетворительное.

Туриста из России уже выписали из больницы, и он снова вернулся на курорт.

По словам министра Кумсишвили, горнолыжный курорт Гудаури, а также остальные спуски и канатные дороги, работают в обычном режиме.

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури произошла авария на одном из подъемников, вследствие которой травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Часть кресел, на которых находились туристы, покатились вниз к нижней станции канатной дороги и врезались друг в друга. Удалось остановить канатку только через полторы-две минуты. По последним данным, в результате происшествия в Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) пострадали 11 человек, в том числе граждане Украины, России и Швеции.

video.rbc.ua

Кстати, украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии.

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Теги: Грузия, авария, курорт
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