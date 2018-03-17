Аварія на курорті в Грузії: стало відомо про здоров'я українки

Жінку прооперували

Українка, яка постраждала в результаті аварії на канатній дорозі грузинського курорту Гудаурі, знаходиться в реанімації. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Громадянка України, яка постраждала в результаті збою канатної дороги на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі, знаходиться в реанімаційному відділенні.

За словами першого віце-прем'єра, міністра економіки та сталого розвитку Грузії Дмитра Кумсишвили, жінку вже прооперували і її стан оцінюється як стабільний.

"Залишається один пацієнт - це жінка з України, якій вчора була проведена операція і вона поки знаходиться в реанімаційному відділенні, але стан її стабільний, і лікарі вирішать, наскільки швидко її можна буде транспортувати", - повідомив Кумсишвили журналістам після відвідування постраждалих, які знаходяться в Національному медичному центрі в Тбілісі.

Міністр зазначив, що стан усіх постраждалих в аварії, медики оцінюють, як стабільний.

"Двоє з них вже виписані з клініки, і дуже сподіваємося, що скоро ще четверо, швидше за все, сьогодні або завтра також будуть виписані", - сказав Дмитро Кумсишвили.

Крім українки, в клініці Тбілісі проходить лікування і громадянка Швеції, яка перебуває на 15-му тижні вагітності. Її стан задовільний.

Туриста з Росії вже виписали з лікарні, і він знову повернувся на курорт.

За словами міністра Кумсишвили, гірськолижний курорт Гудаурі, а також інші спуски і канатні дороги, працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі сталася аварія на одному з підйомників, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 11 осіб.

Частина крісел, на яких знаходилися туристи, покотилися вниз до нижньої станції канатної дороги і врізалися один в одного. Вдалося зупинити канатку тільки через півтори-дві хвилини. За останніми даними, в результаті події в Гудаурі (регіон Мцхета-Мтіанеті) постраждали 11 осіб, у тому числі громадяни України, Росії та Швеції.

video.rbc.ua

До речі, українець розповів про аварії на підйомнику в Грузії.