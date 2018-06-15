В "АВК" прокомментировали украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018

В компании отреагировали на инцидент со сладостями в Германии

В кондитерской компании "АВК" прокомментировали продажу украинских конфет с рекламой ЧМ-2018 в Германии.

Представители компании отметили, что тубус с конфетами под брендом "Matroschka" реализует фирма DOVGAN GmbH. Потому дизайн упаковки разрабатывается партнерами, а не кондитерской компанией.

"Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, которые возникли в результате ситуации, которая сложилась. На сегодняшний день любые поставки продукции немецкой фирме DOVGAN GmbH приостановлены. Кроме того, средства, вырученные от реализации данной партии сладостей, будут направлены на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине", - заверили в компании.

Ранее сообщалось, что в Германии продают украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018.

"Это "Матрешка-сюрприз", конфеты, которые продаются в Германии и рекламируют Чемпионат мира по футболу в России. На упаковке написано "Смакуют, как в России". А внутри настоящий сюрприз - украинские конфеты компании "АВК", - сказано в опубликованном видео.

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