Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В "АВК" прокомментировали украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018

STYLERLIFE        15.06.2018 - 20:24
Фото: pixabay.com/ExplorerBob
Фото: pixabay.com/ExplorerBob

В компании отреагировали на инцидент со сладостями в Германии

В кондитерской компании "АВК" прокомментировали продажу украинских конфет с рекламой ЧМ-2018 в Германии.

Представители компании отметили, что тубус с конфетами под брендом "Matroschka" реализует фирма DOVGAN GmbH. Потому дизайн упаковки разрабатывается партнерами, а не кондитерской компанией.

"Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, которые возникли в результате ситуации, которая сложилась. На сегодняшний день любые поставки продукции немецкой фирме DOVGAN GmbH приостановлены. Кроме того, средства, вырученные от реализации данной партии сладостей, будут направлены на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине", - заверили в компании.

Ранее сообщалось, что в Германии продают украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018.

"Это "Матрешка-сюрприз", конфеты, которые продаются в Германии и рекламируют Чемпионат мира по футболу в России. На упаковке написано "Смакуют, как в России". А внутри настоящий сюрприз - украинские конфеты компании "АВК", - сказано в опубликованном видео.

Коротко о главном за 14 июня

"Надо быть полным идиотом": украинцам напомнили о причинах не ехать на ЧМ-2018 "Пушистый бра": фото Путина с открытия ЧМ-2018 насмешило сеть
Теги: конфеты, чм 2018
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь