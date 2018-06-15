"Это "Матрешка-сюрприз": в Германии продают украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018 (видео)

На конфетах украинской марки разместили рекламу Чемпионата мира
В Германии продаются конфеты украинской компании "АВК", на которых размещена реклама ЧМ-2018 в России. Об этом сообщили на странице "DW (на украинском)" в Facebook.
"Это "Матрешка-сюрприз", конфеты, которые продаются в Германии и рекламируют Чемпионат мира по футболу в России. На упаковке написано "Смакуют, как в России". А внутри настоящий сюрприз - украинские конфеты компании "АВК", - сказано в опубликованном видео.
Видео: Украинские конфеті рекламируют ЧМ-2018 (facebook.com/dw.ukrainian)
В компании "АВК", которая производит конфеты, подтвердили, что осуществляют поставку товара в Германию. Однако представители отметили, что не решают, куда и как фасуются конфеты.
"В "АВК" заверили: уже попросили немцев не использовать конфеты для рекламы России. Но если расфасовкой занималась немецкая сторона, то откуда на упаковке надпись "Открывать тут" на украинском языке?" - сказали журналисты.
Скриншот поста (facebook.com/dw.ukrainian)
Напомним, как украинский музыкант прокомментировал визиты украинцев на ЧМ-2018.
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