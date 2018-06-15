"В Россию никогда не поеду": украинский музыкант прокомментировал визиты украинцев на ЧМ-2018

Он отметил, что спорт и политика очень связаны

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант группы "ТНМК" прокомментировал визиты украинских болельщиков в Россию на ЧМ-2018. Об этом передает Радио Свобода.

Музыкант подчеркнул, что ни в коем случае не поедет в РФ.

"Я люблю футбол, но в Россию я уже никогда не поеду. Ни на футбол, ни на хоккей, ни к друзьям, ни петь, ни танцевать, ни за деньги, ни бесплатно. Болеть я буду. Я очень хотел всю жизнь болеть за Саудовскую Аравию (14 июня Россия сыграла первый матч чемпионата с Саудовской Аравией)" – говорит Фоззи.

Фото: Фоззи (facebook.com Oleg Soshko)

Александр отметил, что спорт и политика очень связаны.

"Сейчас мы находимся в такой исторической ситуации, что ничего не может быть без политики. Как им не хотелось бы говорить, что здесь – мы хорошие, а там – как карта ляжет, так не бывает. Все сузилось уже до простого вопроса – кто не с нами, тот против нас", - считает Сидоренко.

Фото: Фоззи (facebook.com fozzey.metamorefozzey)

Фоззи добавил, что, возможно, и хорошо, что украинская сборная не прошла отбор и не вышла в Чемпионат мира по футболу.

"Сборная Украины не вышла в Чемпионат мира по футболу – возможно, слава Богу! Если бы попали к финальной стадии подопечные Шевченко, тем больше шансов для крови было бы, больше людей поехало бы туда, больше было бы возможностей столкнуться с теми, кто нас не любит", - сказал Александр.

Ранее сообщалось, что известный аргентинский футболист, легендарный нападающий Диего Марадона приехал в РФ на Чемпионат мира по футболу 2018. Московский спецназ не узнал легенду футбола и не пускал его на парковку стадиона "Лужники".

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