ЧС-2018: московський спецназ не пустив на парковку стадіону легенду футболу

Знаменитий футболіст приїхав на відкриття мундіалю
Відомий аргентинський футболіст, легендарний нападник Дієго Марадона приїхав в РФ на Чемпіонат світу з футболу 2018. Московський спецназ не впізнав легенду футболу і не пускав його на парковку стадіону "Лужники". Про інцидент розповів кореспондент "РИА Новости" Семен Галькевич на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
Аргентинець відвідав матч відкриття чемпіонату світу 2018 року між збірними Росії та Саудівської Аравії.
Фото: Дієго Марадонна (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
"Міць. ОМОН не впізнав Марадону і не пускав до парковки..." – написав Галькевич.
Міць. ОМОН не визнав Марадону і не пускав до парковці... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq— Семен Галькевич (@galkevich32) 14 червня 2018 р.
Відео: Марадонну не пустив ОМОН (twitter.com/galkevich32)
Скріншот поста (twitter.com/galkevich32)
Скріншот коментарів (twitter.com/galkevich32)
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