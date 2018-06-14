ЧС-2018: московський спецназ не пустив на парковку стадіону легенду футболу

Знаменитий футболіст приїхав на відкриття мундіалю

Відомий аргентинський футболіст, легендарний нападник Дієго Марадона приїхав в РФ на Чемпіонат світу з футболу 2018. Московський спецназ не впізнав легенду футболу і не пускав його на парковку стадіону "Лужники". Про інцидент розповів кореспондент "РИА Новости" Семен Галькевич на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Аргентинець відвідав матч відкриття чемпіонату світу 2018 року між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Фото: Дієго Марадонна (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

"Міць. ОМОН не впізнав Марадону і не пускав до парковки..." – написав Галькевич.

Міць. ОМОН не визнав Марадону і не пускав до парковці... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq — Семен Галькевич (@galkevich32) 14 червня 2018 р.

Відео: Марадонну не пустив ОМОН (twitter.com/galkevich32)

Скріншот поста (twitter.com/galkevich32)

Скріншот коментарів (twitter.com/galkevich32)

Раніше повідомлялося, що у Росії побили гея і його друга з Франції.

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