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ЧС-2018: московський спецназ не пустив на парковку стадіону легенду футболу

STYLERКурйози        14.06.2018 - 22:22
Фото: facebook.com/fifaworldcup
Фото: facebook.com/fifaworldcup

Знаменитий футболіст приїхав на відкриття мундіалю

Відомий аргентинський футболіст, легендарний нападник Дієго Марадона приїхав в РФ на Чемпіонат світу з футболу 2018. Московський спецназ не впізнав легенду футболу і не пускав його на парковку стадіону "Лужники". Про інцидент розповів кореспондент "РИА Новости" Семен Галькевич на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Аргентинець відвідав матч відкриття чемпіонату світу 2018 року між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Фото: Дієго Марадонна (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

"Міць. ОМОН не впізнав Марадону і не пускав до парковки..." – написав Галькевич.

Відео: Марадонну не пустив ОМОН (twitter.com/galkevich32)

Скріншот поста (twitter.com/galkevich32)

Скріншот коментарів (twitter.com/galkevich32)

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Теги: чм 2018, Диего Марадона
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