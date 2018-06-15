"До Росії ніколи не поїду": український музикант прокоментував візити українців на ЧС-2018

Він відзначив, що спорт і політика дуже пов’язані

Олександр Сидоренко (Фоззі), музикант гурту "ТНМК" прокоментував візити українських вболівальників до Росії на ЧС-2018. Про це передає РадіоСвобода.

Музикант підкреслив, що ні в якому разі не поїде в РФ.

"Я люблю футбол, але до Росії я вже ніколи не поїду. Ні на футбол, ні на хокей, ні до друзів, ні співати, ні танцювати, ні за гроші, ані безкоштовно. Вболівати я буду. Я дуже хотів все життя повболівати за Саудівську Аравію (14 червня Росія зіграла перший матч чемпіонату з Саудівською Аравією)" – каже Фоззі.

Фото: Фоззі (facebook.com Oleg Soshko)

Олександр відзначив, що спорт і політика дуже пов’язані.

"Зараз ми перебуваємо в такій історичній ситуації, що нічого не може бути без політики. Як їм не хотілося б казати, що тут – ми хороші, а там – як карта ляже, так не буває. Все звузилося вже до простого питання – хто не з нами, той проти нас", - вважає Сидоренко.

Фото: Фоззі (facebook.com fozzey.metamorefozzey)

Фоззі додав, що, можливо, і добре, що українська збірна не пройшла відбір і не вийшла у Чемпіонат світу з футболу.

"Збірна України не вийшла у Чемпіонат світу з футболу – можливо, слава Богу! Якби потрапили до фінальної стадії підопічні Шевченка, тим більше шансів для крові було б, більше людей поїхало б туди, більше було б можливостей зіткнутися з тими, хто нас не любить", - сказав Олександр.

Раніше повідомлялося, що відомий аргентинський футболіст, легендарний нападник Дієго Марадона приїхав в РФ на Чемпіонат світу з футболу 2018. Московський спецназ не впізнав легенду футболу і не пускав його на парковку стадіону "Лужники".

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