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"Це "Матрьошка-сюрприз": у Німеччині продають українські цукерки з рекламою ЧС-2018 (відео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 18:16
Фото: pixabay.com/congerdesign
Фото: pixabay.com/congerdesign

На цукерках української марки розмістили рекламу Чемпіонату світу

У Німеччині продаються цукерки української компанії "АВК", на яких розміщена реклама ЧС-2018 в Росії. Про це повідомили на сторінці "DW (українською)" у Facebook.

"Це "Матрьошка-сюрприз", цукерки, які продаються в Німеччині і рекламують Чемпіонат світу з футболу в Росії. На упаковці написано "Смакують, як у Росії". А всередині справжній сюрприз - українські цукерки компанії "АВК", - сказано в опублікованому відео.

Відео: Українські конфеті рекламують ЧС-2018 (facebook.com/dw.ukrainian)

У компанії "АВК", яка виробляє цукерки, підтвердили, що здійснюють постачання товару в Німеччину. Однак представники зазначили, що не вирішують, куди і як фасуються цукерки.

"В "АВК" запевнили: вже попросили німців не використовувати цукерки для реклами Росії. Але якщо розфасовкою займалася німецька сторона, то звідки на упаковці напис "Відкривати тут" українською мовою?" - сказали журналісти.

Скріншот поста (facebook.com/dw.ukrainian)

Нагадаємо, як український музикант прокоментував візити українців на ЧС-2018.

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Теги: конфеты, реклама, чм 2018
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