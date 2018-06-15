У "АВК" прокоментували українські цукерки з рекламою ЧМ-2018

У компанії відреагували на інцидент з солодощами в Німеччині

У кондитерської компанії "АВК" прокоментували продаж українських цукерок з рекламою ЧС-2018 в Німеччині.

Представники компанії відзначили, що тубус з цукерками під брендом "Matroschka" реалізує фірма DOVGAN GmbH. Тому дизайн упаковки розробляється партнерами, а не кондитерською компанією.

"Ми поділяємо думку громадськості і обурення в соціальних мережах, які виникли в результаті ситуації, що склалася. На сьогоднішній день будь-які поставки продукції німецької фірми DOVGAN GmbH припинені. Крім того, кошти, виручені від реалізації цієї партії солодощів, будуть спрямовані на благодійність і підтримку соціальних програм в Україні", - запевнили в компанії.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині продають українські цукерки з рекламою ЧС-2018.

"Це "Матрьошка-сюрприз", цукерки, які продаються в Німеччині і рекламують Чемпіонат світу з футболу в Росії. На упаковці написано "Смакують, як у Росії". А всередині справжній сюрприз - українські цукерки компанії "АВК", - сказано в опублікованому відео.

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