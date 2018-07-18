Австралиец, который потерял троих детей в рейсе МН17, написал письмо Трампу

Фото: Обломки самолета МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Мужчина обвинил Трампа в отсутствии сочувствия

Житель Австралии Энтони Маслин, трое детей которого погибли в сбитом Боинге в небе над Донбассом, написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу. Свое обращение и фотографию погибших детей Маслин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной, которая побудила Энтони Маслина писать открытое письмо, стала встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.

Он написал, что не понимает, как американский президент может встречаться с человеком, по вине которого погибло 298 человек и который продолжает врать о своей непричастности к этой трагедии.

"Мистер Трамп, вы придумали и много говорите о "фальшивых новостях", но давайте попробуем поговорить о чем-то, что не фейк... давайте называть их неопровержимыми фактами.

Этот пассажирский рейс МН17 был сбит в небе и 298 невинных людей были убиты, это неоспоримый факт. Тот факт, что в самолет была запущена русская ракета, оказался бесспорным фактом. То, что это убило наших 3 прекрасных детей и их деда, и разрушило нашу жизнь и многие другие жизни в этом процессе, это неоспоримый факт. То, что это произошло 4 лет назад... это неоспоримый факт.

Что человек, чью задницу ты только что целовал, сделал это, и продолжает врать об этом, это неоспоримый факт. Поэтому вам не нужно ничего искать; неоспоримое означает нечто, что невозможно отрицать или опровергнуть. То, что я чувствую к вам обоим - это не гнев, а нечто гораздо хуже. Это жалость. У вас нет сочувствия к ближнему, и вы явно не имеете понятия, что такое любовь. У вас нет ничего этого", - говорится в тексте письма.

Скриншот письма (facebook.com/anthony.maslin)

Энтони Маслин опубликовал фотографию своих детей, которые погибли в рейсе МН17.

Скриншот фото (facebook.com/anthony.maslin)

Кстати, блогер Тверской напомнил о мародерстве боевиков на месте падения боинга MH17.

Видео: STYLER.rbc.ua