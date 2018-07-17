"Ничем не брезгуют": Тверской напомнил о мародерстве боевиков на месте падения боинга MH17

Фото: Обломки боинга MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Тверской опубликовал жуткие фото, сделанные после трагедии

В годовщину крушения на Донбассом боинга MH17, который был сбит боевиками с помощью военной техники РФ, российский блогер и журналист Александр Тверской напомнил о преступлениях террористов, опубликовав жуткие фото, сделанные после трагедии.

Так, Тверской выложил в сеть снимок, где главарь боевиков Александр Захарченко и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов сидят на креслях из сбитого самолета.

Фото: facebook.com/TverskoyAA

"Русский писатель и депутат Госдумы Шаргунов вместе с террористом Захарченко удобно расположились в креслах сбитого "Боинга", - отметил он в подписи к фото.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Пользователи соцсети были в шоке от таких действий преступников.

Скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)

Также Тверской выложил другие фото, сделанные после аварии. На одном пророссийские боевики фотографируются на фоне крыла сбитого самолета.

Фото: twitter.com/TverskoyAA

Также блогер вспомнил о нашумевшем снимке, который выложила жительница оккупированных территорий. Женщина хвасталась, что получила вещи погибших в авиакатастрофе.

Фото: twitter.com/TverskoyAA

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты и неравнодушные граждане провели акцию, на которой почтили жертв малазийского "Боинга-777", который четыре года назад был сбит в небе над Донбассом пророссийскими боевиками.

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