"Нічим не гребують": Тверськой нагадав про мародерство бойовиків на місці падіння боїнга MH17

Фото: Уламки боїнга MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Тверськой опублікував моторошні фото, зроблені після трагедії

У річницю аварії на Донбасом боїнга MH17, який був збитий бойовиками з допомогою військової техніки РФ, російський блогер і журналіст Олександр Тверськой нагадав про злочини терористів, опублікувавши моторошні фото, зроблені після трагедії.

Так, Тверськой виклав у мережу фото, де ватажок бойовиків Олександр Захарченко і депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов сидять на креслях зі збитого літака.

Фото: facebook.com/TverskoyAA

"Російський письменник і депутат Держдуми Шаргунов разом з терористом Захарченко зручно розташувалися в кріслах збитого "Боїнга", - зазначив він у підписі до фото.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Користувачі соцмережі були в шоці від таких дій злочинців.

Скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)

Також Тверськой виклав інші фото, зроблені після аварії. На одному проросійські бойовики фотографуються на тлі крила збитого літака.

Фото: twitter.com/TverskoyAA

Також блогер згадав про гучному знімку, який виклала мешканка окупованих територій. Жінка хвалилася, що отримала речі загиблих в авіакатастрофі.

Фото: twitter.com/TverskoyAA

Раніше повідомлялося, що в Києві активісти і небайдужі громадяни провели акцію, на якій вшанували жертв малазійського "Боїнга-777", який чотири роки тому був збитий в небі над Донбасом проросійськими бойовиками.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську