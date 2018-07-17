"Нічим не гребують": Тверськой нагадав про мародерство бойовиків на місці падіння боїнга MH17

Тверськой опублікував моторошні фото, зроблені після трагедії
У річницю аварії на Донбасом боїнга MH17, який був збитий бойовиками з допомогою військової техніки РФ, російський блогер і журналіст Олександр Тверськой нагадав про злочини терористів, опублікувавши моторошні фото, зроблені після трагедії.
Так, Тверськой виклав у мережу фото, де ватажок бойовиків Олександр Захарченко і депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов сидять на креслях зі збитого літака.
Фото: facebook.com/TverskoyAA
"Російський письменник і депутат Держдуми Шаргунов разом з терористом Захарченко зручно розташувалися в кріслах збитого "Боїнга", - зазначив він у підписі до фото.
Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)
Користувачі соцмережі були в шоці від таких дій злочинців.
Скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)
Також Тверськой виклав інші фото, зроблені після аварії. На одному проросійські бойовики фотографуються на тлі крила збитого літака.
Фото: twitter.com/TverskoyAA
Також блогер згадав про гучному знімку, який виклала мешканка окупованих територій. Жінка хвалилася, що отримала речі загиблих в авіакатастрофі.
Фото: twitter.com/TverskoyAA
Раніше повідомлялося, що в Києві активісти і небайдужі громадяни провели акцію, на якій вшанували жертв малазійського "Боїнга-777", який чотири роки тому був збитий в небі над Донбасом проросійськими бойовиками.
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