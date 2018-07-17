"Кремлевский монстр должен понести ответ": в Киеве почтили память жертв MH17 (фото)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв авиакатастрофы, в результате которой погибли 298 человек, в том числе - 80 несовершеннолетних и трое малолетних детей

В годовщину крушения MH17 в Киеве активисты и неравнодушные граждане провели акцию, на которой почтили жертв малазийского "Боинга-777", который четыре года назад был сбит в небе над Донбассом пророссийскими боевиками.

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

На борту самолета, который выполнял плановый рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур было 298 человек. Все они погибли. Большинство пассажиров, находившихся на борту, были подданными Нидерландов (192 гражданина), также в "Боинге" летели 44 гражданина Малайзии, 27 граждан Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 граждан Великобритании, 4 гражданина Бельгии, 4 гражданина Германии, 3 гражданина Филиппин. Кроме того злополучным рейсом путешествовали по одному гражданину Канады и Новой Зеландии. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних и трое малолетних детей, которым еще не исполнилось двух лет.

17 июля 2018 года в украинской столице люди несли цветы, свечи и игрушки к посольствам тех стран, граждане которых стали жертвами авиакастрофы. Своеобразные народные мемориалы возникли у диппредставительств Нидерландов, Германии, Великой Британии и других государств.

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

В Киеве почтили память жертв MH17 (фото: РБК-Украина)

"Российская Федерация в одну секунду лишила жизни 298 ни в чем неповинных человек со всего мира. Помним. Никогда не забудем и не простим. И мир должен помнить и желать наказания для виновных. Виновных, которые скоро будут названы поименно, виновных, которые прокляты уже при жизни. К сожалению, не всеми: кто-то еще с ними разговаривает, спорит, пожимает руки. Но это отдельный разговор. А кремлевский монстр должен понести ответ, как и все по цепочке ниже - вплоть до нажимающего на кнопку пуска ракеты российского оккупанта. Светлая память всем погибшим в этой катастрофе", - написал в Facebook журналист Александр Тверской.

Напомним, что Великобритания призвала РФ признать свою ответственность за авиакатастрофу рейса малайзийских авиалиний МН17.

Видео: РБК-Украина