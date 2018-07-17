"Кремлівський монстр повинен відповісти": у Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи, в результаті якої загинули 298 осіб, в тому числі - 80 неповнолітніх і троє малолітніх дітей

У річницю аварії MH17 у Києві активісти і небайдужі громадяни провели акцію, на якій вшанували жертв малазійського "Боїнга-777", який чотири роки тому був збитий в небі над Донбасом проросійськими бойовиками.

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

На борту літака, який виконував плановий рейс за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур було 298 осіб. Всі вони загинули. Більшість пасажирів, що знаходилися на борту, були підданими Нідерландів (192 громадянина), також у "Боїнгу" летіли 44 громадянина Малайзії, 27 громадян Австралії, 12 громадян Індонезії, 10 громадян Великобританії, 4 громадянина Бельгії, 4 громадянина Німеччини, 3 громадянина Філіппін. Крім того нещасливим рейсом подорожували по одному громадянину Канади та Нової Зеландії. Серед пасажирів було 80 неповнолітніх і троє малолітніх дітей, яким ще не виповнилося двох років.

17 липня 2018 року в українській столиці люди несли квіти, свічки та іграшки до посольств тих країн, громадяни яких стали жертвами авіакастрофі. Своєрідні народні меморіали виникли біля диппредставництв Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та інших держав.

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

У Києві вшанували пам'ять жертв MH17 (фото: РБК-Україна)

"Російська Федерація в одну секунду позбавила життя 298 ні в чому неповинних людей з усього світу. Пам'ятаємо. Ніколи не забудемо і не пробачимо. І світ повинен пам'ятати і бажати покарання для винних. Винних, які скоро будуть названі поіменно, винних, які прокляті вже при житті. На жаль, не всі: хтось ще з ними розмовляє, сперечається, тисне руки. Але це окрема розмова. А кремлівський монстр повинен відповісти, як і всі по ланцюжку нижче - аж до того, хто тиснув кнопку пуску ракети російського окупанта. Світла пам'ять всім загиблим у цій катастрофі", - написав у Facebook журналіст Олександр Твєрськой.

Нагадаємо, що Велика Британія закликала РФ визнати свою відповідальність за авіакатастрофу рейсу малайзійських авіаліній МН17.

Відео: РБК-Україна