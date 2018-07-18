Австралієць, який втратив трьох дітей у рейсі МН17, написав лист Трампу

Фото: Уламки літака МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Чоловік звинуватив Трампа у відсутності співчуття

Житель Австралії Ентоні Маслин, троє дітей якого загинули у збитому Боїнгу в небі над Донбасом, написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу. Своє звернення і фотографію загиблих дітей Маслин опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Причиною, яка спонукала Ентоні Маслина писати відкритий лист, стала зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна в Гельсінкі 16 липня.

Він написав, що не розуміє, як американський президент може зустрічатися з людиною, з вини якого загинуло 298 осіб і яка продовжує брехати про свою непричетність до цієї трагедії.

"Містер Трамп, ви придумали і багато говорите про "фальшиві новини", але давайте спробуємо поговорити про те, що не фейк... давайте називати їх неспростовними фактами.

Цей пасажирський рейс МН17 був збитий в небі і 298 невинних людей були вбиті, це незаперечний факт. Той факт, що в літак була запущена російська ракета, виявився безперечним фактом. Те, що це вбило наших 3 прекрасних дітей та їх діда, і зруйнувало наше життя і багато інших життів в цьому процесі, це незаперечний факт. Те, що це сталося 4 років тому... це незаперечний факт.

Що людина, чию дупу ти тільки що цілував, зробив це, і продовжує брехати про це, це незаперечний факт. Тому вам не потрібно нічого шукати; незаперечно означає щось, що неможливо заперечити або спростувати. Те, що я відчуваю до вас обох - це не гнів, а щось набагато гірше. Це жалість. У вас немає співчуття до ближнього, і ви явно не маєте поняття, що таке любов. У вас немає нічого цього", - говориться в тексті листа.

Скріншот листи (facebook.com/anthony.maslin)

Ентоні Маслин опублікував фотографію своїх дітей, які загинули в рейсі МН17.

Скріншот фото (facebook.com/anthony.maslin)

До речі, блогер Тверській нагадав про мародерство бойовиків на місці падіння боїнга MH17.

Відео: STYLER.rbc.ua