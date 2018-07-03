Авто на еврономерах: что не так с растаможкой по новому законопроекту (видео)

Эксперты высказались о подходе законодателей

В Украине пытаются решить проблему с еврономерами. Председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина приготовила законопроект, в рамках которого владельцев хотят заставить вывезти так называемые "евробляхи" заграницу. А затем ввезти через таможню, заплатить, и поставить на украинские номера. Об этом рассказали в программе "Гроші".

Согласно законопроекту, который еще не был принят Верховной Радой, в течение полугода владельцы авто на еврономерах должны будут выехать из Украины и пройти процедуру растаможивания. Однако цена вопроса будет зависеть от возраста автомобиля.

Так, легализация весьма популярной Hyundai Sonata по новым правилам обойдется примерно в 3 тысячи долларов. Но чем старше возрастом авто – тем дороже оно будет стоить.

Отмечается, что есть и те, кто согласно закону сможет легализовать авто не очень дорого, - это владельцы новых и более дорогих автомобилей на еврономерах.

Эксперты отметили, что подход законодателей к растаможке с учетом возраста автомобиля не совсем рациональный. Исходя из законопроекта, те, кто пригнал авто за "последние деньги", должны будут уплатить за растаможку больше стоимости машины, и вряд ли они будут платить такие деньги.

Видео: Растаможка авто на еврономерах (YouTube/Телеканал 1+1)

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