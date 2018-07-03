Авто на єврономерах: що не так з розмитненням за новим законопроектом (відео)

Експерти висловилися про підхід законодавців

В Україні намагаються вирішити проблему з єврономерами. Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна приготувала законопроект, в рамках якого власників хочуть змусити вивезти так звані "євробляхи" за кордон. А потім ввезти через митницю, заплатити, і поставити на українські номери. Про це розповіли у програмі "Гроші".

Згідно законопроекту, який ще не був прийнятий Верховною Радою, протягом півроку власники авто на єврономерах мають виїхати з України і пройти процедуру розмитнення. Однак ціна питання буде залежати від віку автомобіля.

Так, легалізація вельми популярної Hyundai Sonata за новими правилами обійдеться приблизно в 3 тисячі доларів. Але чим старша за віком авто – тим дорожче воно буде коштувати.

Відзначається, що є й ті, хто згідно із законом зможе легалізувати авто не дуже дорого, - це власники нових і більш дорогих автомобілів на єврономерах.

Експерти наголосили, що підхід законодавців до розмитнення з урахуванням віку автомобіля не зовсім раціональний. Виходячи із законопроекту, ті, хто пригнав авто за "останні гроші", мають сплатити за розмитнення більше вартості машини, і навряд чи вони будуть платити такі гроші.

Відео: Розмитнення авто на єврономерах (YouTube/Телеканал 1+1)

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