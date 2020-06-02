Автор "Квартала 95" намерен покорить Ксению Мишину на проекте "Холостячка"

Ксения Мишина станет первой героиней нового проекта "Холостячка" в Украине. На этом шоу искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина. Стало известно, что автор "Квартала 95" Александр Эллерт попробует покорить сердце актрисы театра и кино, которая также стала победительницей Танцев со звездами 2019.

О своем желании побороться за Ксению Мишину 34-летний Эллерт рассказал в своем Instagram в сториз.

"Считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому решил – иду участвовать в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон", - отметил Александр.

Он также опубликовал у себя фото Мишиной.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/ellert_a)

У Александра так же, как и у Ксении есть ребенок. Мужчина воспитывает дочь. Возможно дети и смогут сблизить пару. Но Эллерту еще необходимо пройти кастинг, ведь других мужчин, которые захотят покорить Ксению, будет не мало.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. После окончания школы девушка поехала в Киев, где поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Свою учебу она закончила в 2015 году.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, что никогда не простит физическое насилие.

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