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Авторское право на книгу и квартира на Троещине: журналисты рассказали об имуществе Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:37
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Народный депутат не имеет никаких банковских вкладов

Надежда Савченко говорила, что не имеет никаких бытовых привилегий, поэтому ей нечего терять, если ее лишат статуса народного депутата. Об этом сообщает ТСН.

Нардеп живет в многоквартирном доме на Троещине. Соседи Савченко не верят в то, что она собиралась взорвать парламент.

"Так неправильно. Сначала поднимать вверх, а потом мордой об асфальт", - говорят они.

Местные жители переживают, что ситуация с Савченко может угрожать их безопасности.

"Непонятно, у кого-то из людей может быть реакция. Поскольку мы живем в одном доме, это может быть что угодно: и бомба, и запугивание", - говорит она

В квартире Надежда живет с мамой и сестрой Верой. Над их дверью есть камера наблюдения.

Видео: Имущество Надежды Савченко (tsn.ua)

В первый рабочий день Савченко приехала в Раду на общественном транспорте, однако позже выяснилось, что нардеп пользуется автомобилем 2007-го года выпуска, который записан на родственников. В семье есть еще одна машина – 2011-го года. А также земельный участок на окраине Киева, который мать Савченко получила в 2016 году. Там до сих пор только один фундамент.

Надежда Савченко задекларировала чуть больше 400 тыс. грн. Согласно документам, банковских вкладов у нее нет. Среди активов есть только авторское право на книгу "Сильное имя Надежда" стоимостью в 30 тыс. грн. Книгу она написала, находясь в российском СИЗО.

Кстати, появились интересные факты из прошлого Надежды Савченко.

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