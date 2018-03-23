"Пуля-дура": появились интересные факты из прошлого Надежды Савченко

В 23 года народный депутат попала на войну в Ираке
Надежда Савченко с детства мечтала служить в армии и не раз об этом заявляла. Об этом сообщает ТСН.
В 23 года она попала на войну в Ираке.
"Говорят, не боятся только дураки. Ну, мне не страшно", - говорила она чуть ли не в первом своем видео.
Тогда ее прозвали "Пулей".
"Прозвище "Пуля" мне дал комбат 13-го отдельного батальона 95-й бригады в Житомире. Не знаю, чего меня так назвали, но здесь ребята уже сменили на "Фугас". Получилось Надька-фугас, а там было Пуля-дура", - говорила тогда Савченко.
Она отмечала, что пошла в армию с целью стать офицером, ее мечта была – летать.
В 2005 году Савченко вернулась в Украину, где поступила в Харьковский университет воздушных сил. Для этого она получила личное разрешение от тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко.
Из университета Савченко дважды отчисляли с формулировкой "непригодна к полетам". Но она возобновлялась и в результате стала штурманом вертолета МИ-24.
Во время Революции Достоинства в объективы камер Надежда Савченко попала в столкновениях на Грушевского, когда уговаривала протестующих отойти и объясняла, что силовики действуют по приказу.
Видео: Надежда Савченко (tsn.ua)
На фронте Савченко оказалась в составе батальона "Айдар", когда взяла отпуск в ВСУ. 17 июня 2014 года вместе с группой добровольцев она из городка Счастье отправилась в сторону Луганска.
"Пошли за водкой к гольф-клубу, не зная, то наша территория или не наша. И через то попали все", - считает десантник 80-й бригады Николай Патрощук.
Он говорит, что Савченко попала в руки боевиков из-за собственной небрежности.
"Она выбежала на другую сторону дороги. Там чеченец дал прикладом по затылку и забрал ее в плен", - утверждает участник событий.
"Она вышла на дорогу, на перекресток, где происходила перестрелка. Со стороны безопасности это было бессмысленно. Ведется двусторонняя стрельба, и выйти посередине, говорить по телефону... В итоге сама была ранена", - говорит заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады Иван Венгрин.
По словам бойцов, которые сидели в соседних с Савченко камерах, она вела себя очень смело в первые дни плена.
"Они между собой постоянно общались, что она там супер-боец, супер-подготовка. Мне она выглядела такой себе Жанной д'Арк", - говорит один из тогдашних пленных.
Кстати, сестра Савченко заявила, что депутата пытались "физически уничтожить".
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