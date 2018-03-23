"Пуля-дура": появились интересные факты из прошлого Надежды Савченко

В 23 года народный депутат попала на войну в Ираке

Надежда Савченко с детства мечтала служить в армии и не раз об этом заявляла. Об этом сообщает ТСН.

В 23 года она попала на войну в Ираке.

"Говорят, не боятся только дураки. Ну, мне не страшно", - говорила она чуть ли не в первом своем видео.

Тогда ее прозвали "Пулей".

"Прозвище "Пуля" мне дал комбат 13-го отдельного батальона 95-й бригады в Житомире. Не знаю, чего меня так назвали, но здесь ребята уже сменили на "Фугас". Получилось Надька-фугас, а там было Пуля-дура", - говорила тогда Савченко.

Она отмечала, что пошла в армию с целью стать офицером, ее мечта была – летать.

В 2005 году Савченко вернулась в Украину, где поступила в Харьковский университет воздушных сил. Для этого она получила личное разрешение от тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко.

Из университета Савченко дважды отчисляли с формулировкой "непригодна к полетам". Но она возобновлялась и в результате стала штурманом вертолета МИ-24.

Во время Революции Достоинства в объективы камер Надежда Савченко попала в столкновениях на Грушевского, когда уговаривала протестующих отойти и объясняла, что силовики действуют по приказу.

Видео: Надежда Савченко (tsn.ua)

На фронте Савченко оказалась в составе батальона "Айдар", когда взяла отпуск в ВСУ. 17 июня 2014 года вместе с группой добровольцев она из городка Счастье отправилась в сторону Луганска.

"Пошли за водкой к гольф-клубу, не зная, то наша территория или не наша. И через то попали все", - считает десантник 80-й бригады Николай Патрощук.

Он говорит, что Савченко попала в руки боевиков из-за собственной небрежности.

"Она выбежала на другую сторону дороги. Там чеченец дал прикладом по затылку и забрал ее в плен", - утверждает участник событий.

"Она вышла на дорогу, на перекресток, где происходила перестрелка. Со стороны безопасности это было бессмысленно. Ведется двусторонняя стрельба, и выйти посередине, говорить по телефону... В итоге сама была ранена", - говорит заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады Иван Венгрин.

По словам бойцов, которые сидели в соседних с Савченко камерах, она вела себя очень смело в первые дни плена.

"Они между собой постоянно общались, что она там супер-боец, супер-подготовка. Мне она выглядела такой себе Жанной д'Арк", - говорит один из тогдашних пленных.

Кстати, сестра Савченко заявила, что депутата пытались "физически уничтожить".

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