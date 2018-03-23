"Куля-дура": з'явилися цікаві факти з минулого Надії Савченко

У 23 року народний депутат потрапила на війну в Іраку

Надія Савченко з дитинства мріяла служити в армії і не раз про це заявляла. Про це повідомляє ТСН.

У 23 року вона потрапила на війну в Іраку.

"Кажуть, не бояться тільки дурні. Ну, мені не страшно", - говорила вона мало не в першому своєму відео.

Тоді її прозвали "Кулею".

"Прізвисько "Куля" мені дав комбат 13-го окремого батальйону 95-ї бригади в Житомирі. Не знаю, чого мене так назвали, але тут хлопці вже змінили на "Фугас". Вийшло Надька-фугас, а там було Куля-дура", - говорила тоді Савченко.

Вона відзначала, що пішла в армію з метою стати офіцером, її мрія була – літати.

У 2005 році Савченко повернулася в Україну, де поступила в Харківський університет повітряних сил. Для цього вона отримала особисте дозвіл від тодішнього міністра оборони Анатолія Гриценка.

З університету Савченко двічі відраховували з формулюванням "непридатна до польотів". Але вона поновлювалася і в результаті стала штурманом вертольота МІ-24.

Під час Революції Гідності в об'єктиви камер Надія Савченко потрапила в зіткненнях на Грушевського, коли вмовляла протестувальників відійти і пояснювала, що силовики діють за наказом.

Відео: Надія Савченко (tsn.ua)

На фронті Савченко опинилася в складі батальйону "Айдар", коли взяла відпустку в ЗСУ. 17 червня 2014 року разом з групою добровольців вона з містечка Щастя вирушила в бік Луганська.

"Пішли за горілкою до гольф-клубу, не знаючи, то наша територія або не наша. І через те потрапили всі", - вважає десантник 80-ї бригади Микола Патрощук.

Він каже, що Савченко потрапила в руки бойовиків через власну недбалість.

"Вона вибігла на іншу сторону дороги. Там чеченець дав прикладом по потилиці і забрав її в полон", - стверджує учасник подій.

"Вона вийшла на дорогу, на перехрестя, де відбувалася перестрілка. З боку безпеки це було безглуздо. Ведеться двостороння стрілянина, і вийти посередині, говорити по телефону... У результаті сама була поранена", - говорить заступник командира батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади Іван Венгрин.

За словами бійців, які сиділи в сусідніх з Савченко камерах, вона вела себе дуже сміливо в перші дні полону.

"Вони між собою постійно спілкувалися, що вона там супер-боєць, супер-підготовка. Мені вона виглядала такою собі Жанною д'Арк", - говорить один з тодішніх полонених.

До речі, сестра Савченко заявила, що депутати намагалися "фізично знищити".

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