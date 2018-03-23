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"Ее подставили": сестра Савченко заявила, что депутата пытались "физически уничтожить"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 09:02
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

Вера Савченко рассказала о кампании против ее сестры

Вера Савченко заявила, что ее сестру Надежду пытались "физически уничтожить представители власти". Такое заявление она сделала в эфире телеканала "1+1".

"Ее подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить саму ее? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение о ее моральном уничтожении. Кампания эта развернулась больше года назад", – отметила она.

Вера Савченко отметила, что кампания против ее сестры началась после того, как президент Украины поехал на саммит НАТО в Польше и взял с собой Надежду Савченко.

"Он ее показал и после того закрыл в коморке... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты...После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета", – заявила сестра нардепа.

Видео: video.rbc.ua

Фамилии людей, которые якобы планировали физически уничтожить Надежду Савченко Вера не назвала. Однако отметила, что это были представители власти.

Ранее Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра.

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Теги: Вера Савченко, Надежда Савченко
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