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"Її підставили": сестра Савченко заявила, що депутата намагалися "фізично знищити"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 09:02
Фото: Надія Савченко (УНІАН)
Фото: Надія Савченко (УНІАН)

Віра Савченко розповіла про кампанію проти її сестри

Віра Савченко заявила, що її сестру Надію намагалися "фізично знищити представники влади". Таку заяву вона зробила в ефірі телеканалу "1+1".

"Її підставили. Ви були в курсі, що її використовували, щоб знищити саму її? Ви не в курсі, що Надію Савченко намагалися фізично знищити, а коли зрозуміли, що буде великий резонанс, то було прийняте рішення про її моральне знищення. Кампанія ця розгорнулася більше року тому", – зазначила вона.

Віра Савченко зазначила, що кампанія проти її сестри почалася після того, як президент України поїхав на саміт НАТО в Польщі і взяв з собою Надію Савченко.

"Він показав її і після того закрив у комірчині ... А з Надею хотіли спілкуватися всі політики, представники США, різних служб, вони взяли її під свою опіку і почали організовувати зустрічі, спілкуватися, дали свої контакти...Після того розгорнулася масштабна кампанія по знищенню її авторитету", – заявила сестра нардепа.

Відео: video.rbc.ua

Прізвища людей, які нібито планували фізично знищити Надію Савченко Віра не назвала. Однак зазначила, що це були представники влади.

Раніше Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку.

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Теги: Вера Савченко, Надежда Савченко
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