"Її підставили": сестра Савченко заявила, що депутата намагалися "фізично знищити"

Віра Савченко розповіла про кампанію проти її сестри

Віра Савченко заявила, що її сестру Надію намагалися "фізично знищити представники влади". Таку заяву вона зробила в ефірі телеканалу "1+1".

"Її підставили. Ви були в курсі, що її використовували, щоб знищити саму її? Ви не в курсі, що Надію Савченко намагалися фізично знищити, а коли зрозуміли, що буде великий резонанс, то було прийняте рішення про її моральне знищення. Кампанія ця розгорнулася більше року тому", – зазначила вона.

Віра Савченко зазначила, що кампанія проти її сестри почалася після того, як президент України поїхав на саміт НАТО в Польщі і взяв з собою Надію Савченко.

"Він показав її і після того закрив у комірчині ... А з Надею хотіли спілкуватися всі політики, представники США, різних служб, вони взяли її під свою опіку і почали організовувати зустрічі, спілкуватися, дали свої контакти...Після того розгорнулася масштабна кампанія по знищенню її авторитету", – заявила сестра нардепа.

Відео: video.rbc.ua

Прізвища людей, які нібито планували фізично знищити Надію Савченко Віра не назвала. Однак зазначила, що це були представники влади.

Раніше Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку.