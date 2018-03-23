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Авторське право на книгу і квартира на Троєщині: журналісти розповіли про майно Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:37
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Народний депутат не має ніяких банківських вкладів

Надія Савченко говорила, що не має жодних побутових привілеїв, тому їй нічого втрачати, якщо її позбавлять статусу народного депутата. Про це повідомляє ТСН.

Нардеп живе в багатоквартирному будинку на Троєщині. Сусіди Савченко не вірять у те, що вона збиралася підірвати парламент.

"Так неправильно. Спочатку піднімати вгору, а потім мордою об асфальт", - кажуть вони.

Місцеві жителі переживають, що ситуація з Савченко може загрожувати їх безпеці.

"Незрозуміло, у кого-то з людей може бути реакція. Оскільки ми живемо в одному домі, це може бути що завгодно: і бомба, і залякування", - говорить вона

У квартирі Надія живе з мамою і сестрою Вірою. Над дверима є камера спостереження.

Відео: Майно Надії Савченко (tsn.ua)

У перший робочий день Савченко приїхала в Раду на громадському транспорті, однак пізніше з'ясувалося, що нардеп користується автомобілем 2007-го року випуску, який записаний на родичів. У сім'ї є ще одна машина – 2011-го року. А також земельна ділянка на околиці Києва, який мати Савченко отримала в 2016 році. Там до цих пір тільки один фундамент.

Надія Савченко задекларувала трохи більше 400 тис. грн. Згідно з документами, банківських вкладів у неї немає. Серед активів є тільки авторське право на книгу "Сильне ім'я Надія" вартістю 30 тис. грн. Книгу вона написала, перебуваючи в російському СІЗО.

До речі, з'явилися цікаві факти з минулого Надії Савченко.

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Теги: Надежда Савченко
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