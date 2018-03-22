"Бабло всегда побеждает зло": журналист рассказал, за что голосовали в оккупированном Крыму

Некоторые жители полуострова приняли участие в выборах главы РФ

Крымчане, которые пошли на выборы президента России, голосовали в корыстных целях. Об этом заявил журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии".

"Большинство в Крыму — оно не за Россию, оно за холодильник. Эти люди не ездили на "антимайдан", не сидят в окопах Донбасса, и даже смену флага им провела российская армия. Потому что большинству в Крыму нет дела до того, какого цвета эти флаги", — сказал он.

Видео: Казарин про крымчан (facebook.com/krymrealii)

По словам журналиста, людей больше заботят собственные проблемы.

"Их главный тост — лишь бы не было войны, главная забота — как собрать детей в школу. Нормальные человеческие желания. Если для комфорта и безопасности нужно голосовать за Путина, они проголосуют. А если ради комфорта нужно будет достать украинские флаги — без проблем достанут. Кроме небольшой группы идейных, которые сожгли для себя мосты и теперь "топят" за Россию. Бабло всегда побеждает зло", — подытожил Казарин.

Напомним, что крымский школьник отказался получать российские документы.