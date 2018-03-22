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"Бабло завжди перемагає зло": журналіст розповів, за що голосували в окупованому Криму

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:31
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Деякі жителі півострова взяли участь у виборах глави РФ

Кримчани, які пішли на вибори президента Росії, голосували в корисливих цілях. Про це заявив журналіст Павло Казарін у відеоблозіКрим. Реалії".

"Більшість у Криму — воно не за Росію, воно за холодильник. Ці люди не їздили на "антимайдан", не сидять в окопах Донбасу, і навіть зміну прапора їм провела російська армія. Тому що більшості в Криму немає справи до того, якого кольору ці прапори", — сказав він.

Відео: Казарін про кримчан (facebook.com/krymrealii)

За словами журналіста, людей більше турбують власні проблеми.

"Їх головний тост — аби не було війни, головна турбота — як зібрати дітей до школи. Нормальні людські бажання. Якщо для комфорту і безпеки потрібно голосувати за Путіна, вони проголосують. А якщо заради комфорту потрібно буде дістати українські прапори — без проблем дістануть. Крім невеликої групи ідейних, які спалили для себе мости і тепер "топлять" за Росію. Бабло завжди перемагає зло", — зазначив Казарін.

Нагадаємо, що кримський школяр відмовився отримувати російські документи.

 

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Теги: Крым, выборы
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