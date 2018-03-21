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Крымский школьник отказался получать российские документы

STYLERLIFE        21.03.2018 - 14:56
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Учителя боятся афишировать это

В оккупированном Крыму школьник отказался получать "русский аусвайс". Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский журналист Александр Тверской, ссылаясь на информацию, полученную от крымскотатарского активиста Эфрана Кудусова.

"Привет. В нашей школе ЧП. Один ребенок ученик отказывается получать русский аусвайс. Не знаю чем это кончится... Дело в том, что учителя сами боятся это афишировать. Просто накажут за это его родителей. Директор уже настаивает, чтобы подготовили письмо в органы, дело в том, что и не скроешь такое. Уже у всех его сверстников документы собраны. Поступок конечно мощный", - процитировал он письмо с рассказом.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Кстати, в Крыму увольняют учительницу за отказ прийти на выборы.

18 марта директор местной школы-лицея Елена Братусина позвонила учительнице по телефону и потребовала явиться на участок. Однако учитель отказалась, несмотря на ультиматум. Теперь, как утверждает семья Нурлаевой, директор ищет формальные причины для увольнения.

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Теги: Александр Тверской, Крым
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