"Другая гражданская позиция": в Крыму увольняют учительницу за отказ прийти на выборы (аудио)

Стало известно об увольнении крымчан из-за отказа голосовать

В оккупированном Крыму в селе Почетное учительницу русского языка - крымскую татарку Лилию Нурлаеву могут уволить из-за отказа прийти на выборы президента РФ. В сети также сообщили об увольнениях других крымчан из-за неявки на выборы.

18 марта директор местной школы-лицея Елена Братусина позвонила учительнице по телефону и потребовала явиться на участок. Однако учитель отказалась, несмотря на ультиматум. Теперь, как утверждает семья Нурлаевой, директор ищет формальные причины для увольнения. Об этом сообщила дочь Лилии Зарина Нурлаева в комментарии "Крым.Реалии".

Отмечается, что 62-летняя учительница недавно пережила инсульт и после инцидента с директором ее состояние здоровья ухудшилось.

15 марта администрация школы-лицея объявила о совещании.

"На совещании было сказано, что все сотрудники, все учителя, технические работники, все должны быть на выборах 18 марта. И до 12:00 нужно отзвониться, что они проголосовали. Мы сначала думали позвонить, сказать, что якобы были, чтобы не возникало конфликтов, но у нас другая гражданская позиция", – рассказала Зарина.

По ее словам, на собрании было объявлено, что нужно будет отчитаться не только за себя, но и за членов своих семей, которые тоже должны явиться на избирательный участок. Дочь учительницы утверждает, что многих школьных сотрудников это возмутило, однако кроме Лилии Нурлаевой все по телефону сообщили директору о голосовании.

Фото: Учительница Лилия Нурлаева (krymr.com)

Около 14:00 учительнице позвонила директор лицея Елена Братусина, которая уже знала, что Лилия Нурлаева не явилась на участок. Преподавательница записала их разговор. Запись была опубликована на странице журналиста телеканала ATR Айдера Муждабаева в соцсети Facebook.

Как крымских татар пытаются принудить "голосовать" (АУДИО). Лилии Иргашевне Нурлаевой, учителю русского языка и литературы, позвонила её начальница — директор Почётненского УВК (Крым, Красноперекопский район) Елена Владимировна Братусина. Причина истеричного звонка — Нурлаева не отзвонилась директрисе о том, что "проголосовала". Потому что и не собиралась «голосовать». Угрозы увольнением, психологическое давление, шантаж — диалог сам по себе исчерпывающий, добавить нечего. Подобных разговоров сегодня в Крыму были, я уверен, тысячи. Опубліковано Айдером Муждабаєвим 18 березень 2018 р.

Аудио: Разговор директора лицея и учительницы (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Разговор директора лицея и учительницы:

– Я еще раз повторяю, я не ходила и не пойду.

– Лилия Иргашевна, я еще раз вам говорю, вы работаете в нашей школе. Поэтому вы будете это где-то там в другом месте говорить! Вы получаете заработную плату! Вы пользуетесь всеми благами, вы живете в России! Я еще раз говорю, вы обязаны прийти и проголосовать. Против всех, против кого угодно. Вы должны прийти на выборы, все, это точка. С меня будут спрашивать, спрашиваю с вас. Это не мое требование, вы работаете в нашей школе, поэтому, смотрите, я сейчас должна дать ответ.

– Я вам еще раз говорю, что я не пойду.

– Я еще раз повторяю, вы работаете в нашей школе, понимаете?

– Я знаю, что я работаю в вашей школе.

– Вы что хотите лишиться работы или что, я не пойму?

– Почему я должна лишиться работы?

– А потому что вы должны показать гражданскую позицию свою! Вы живете в стране под названием Россия!

– Я и показываю свою гражданскую позицию. Это мое право выбора.

– Хорошо, все, до свидания.

– До свидания.

Дочь Лилии – Зарина считает, что от ее матери так настойчиво требовали проголосовать, потому что она крымская татарка.

По данным издания, Лилия Нурлаева недавно пережила инсульт. 14 марта ее выписали из больницы, где она провела три недели. На сегодняшний день, по словам Зарины, мать проводит основное время дома, поскольку ей сложно передвигаться. Официально она находится на больничном. После разговора с начальницей состояние ее здоровья ухудшилось.

На следующий день после выборов, по словам Зарины, начальница потребовала у подчиненных документы, касающиеся работы Лилии Нурлаевой.

"Она потребовала у завуча школы занести все классные журналы, учебные программы, конспекты уроков и тетради всех классов, в которых мама преподает русский язык и литературу. Пытается найти зацепку, повод уволить", – сказала Зарина.

"Поговорить с директрисой Еленой Братусиной корреспонденту "Крым.Реалии" не удалось. После того, как она услышала, что ей звонят из "Радіо Свобода", она сказала, что ей плохо слышно, и бросила трубку, после чего не отвечала на телефонные звонки", - сообщили в издании.

В сети также сообщили, что крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента, выгнали с работы. Об этом рассказал крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"! Один был маршрутчиком, другой - охранником, третий еще кем-то, - не важно! Когда власть доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла! Днище..." - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/emil.kurbedinov)

Кстати, в Крыму женщину выгнали из больницы из-за отказа идти на "выборы".