"Інша громадянська позиція": у Криму звільняють вчительку через відмову прийти на вибори (аудіо)

Стало відомо про звільнення кримчан через відмову голосувати

В окупованому Криму в селі Почесне вчительку російської мови - кримську татарку Лілію Нурлаєву можуть звільнити через відмову прийти на вибори президента РФ. В мережі також повідомили про звільнення інших кримчан через неявку на вибори.

18 березня директор місцевої школи-ліцею Олена Братусина зателефонувала вчителю по телефону і вимагала з'явитися на дільницю. Проте вчитель відмовилася, незважаючи на ультиматум. Тепер, як стверджує сім'я Нурлаєвої, директор шукає формальні причини для звільнення. Про це повідомила дочка Лілії Заріна Нурлаєва в коментарі "Крим.Реалії".

Зазначається, що 62-річна вчителька нещодавно пережила інсульт і після інциденту з директором її стан здоров'я погіршився.

15 березня адміністрація школи-ліцею оголосила про нараду.

"На нараді було сказано, що всі співробітники, всі вчителі, технічні працівники, всі повинні бути на виборах 18 березня. І до 12:00 потрібно віддзвонитися, що вони проголосували. Ми спочатку думали зателефонувати, сказати, що нібито були, щоб не виникало конфліктів, але у нас інша громадянська позиція", – розповіла Заріна.

За її словами, на зборах було оголошено, що потрібно буде відзвітувати не тільки за себе, але і за членів своїх сімей, які теж повинні з'явитися на виборчу дільницю. Дочка вчительки стверджує, що багатьох шкільних співробітників це обурило, однак крім Лілії Нурлаєвої всі по телефону повідомили директору, що голосували.

Фото: Вчителька Лілія Нурлаева (krymr.com)

Близько 14:00 вчительці зателефонувала директор ліцею Олена Братусина, яка вже знала, що Лілія Нурлаєва не з'явилася на ділянку. Викладачка записала їх розмову. Запис був опублікований на сторінці журналіста телеканалу ATR Айдера Муждабаєва у соцмережі Facebook.

Як кримських татар намагаються примусити "голосувати" (АУДІО). Лілії Иргашевне Нурлаевой, вчителю російської мови та літератури, подзвонила її начальниця — директор Почетненского НВК (Крим, Красноперекопський район) Олена Володимирівна Братусина. Причина істеричного дзвінка — Нурлаева не отзвонилась директрисі про те, що "проголосувала". Бо й не збиралася «голосувати». Погрози звільненням, психологічний тиск, шантаж — діалог сам по собі вичерпний, додати нічого. Подібних розмов сьогодні в Криму були, я впевнений, тисячі. Опубліковано Айдером Муждабаєвим 18 березень 2018 р.

Аудіо: Розмова директора ліцею та вчительки (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Розмова директора ліцею та вчительки:

– Я ще раз повторюю, я не ходила і не піду.

– Лілія Іргашівна, я ще раз вам кажу, ви працюєте у нашій школі. Тому ви будете це десь там в іншому місці говорити! Ви отримуєте заробітну плату! Ви користуєтеся всіма благами, ви живете в Росії! Я ще раз кажу, ви зобов'язані прийти і проголосувати. Проти всіх, проти кого завгодно. Ви повинні прийти на вибори, все, це крапка. З мене будуть питати, питаю з вас. Це не моя вимога, ви працюєте в нашій школі, тому, дивіться, я зараз повинна дати відповідь.

– Я вам ще раз кажу, що я не піду.

– Я ще раз повторюю, ви працюєте в нашій школі, розумієте?

– Я знаю, що я працюю в вашій школі.

– Ви що хочете втратити роботу чи що, я не зрозумію?

– Чому я повинна втратити роботу?

– А тому що ви повинні показати свою громадянську позицію! Ви живете в країні під назвою Росія!

– Я і показую свою громадянську позицію. Це моє право вибору.

– Добре, все, до побачення.

– До побачення.

Дочка Лілії – Заріна вважає, що від її матері так наполегливо вимагали проголосувати, тому що вона кримська татарка.

За даними видання, Лілія Нурлаєва нещодавно пережила інсульт. 14 березня її виписали з лікарні, де вона провела три тижні. На сьогоднішній день, за словами Заріни, мати основний час проводить вдома, оскільки їй важко пересуватися. Офіційно вона перебуває на лікарняному. Після розмови з начальницею стан її здоров'я погіршився.

На наступний день після виборів, за словами Заріни, директор вимагала у підлеглих документи, що стосуються роботи Лілії Нурлаєвої.

"Вона вимагала у завуча школи занести всі класні журнали, навчальні програми, конспекти уроків та зошити всіх класів, в яких мама викладає російську мову і літературу. Намагається знайти зачіпку, привід звільнити", – сказала Заріна.

"Поговорити з директрисою Оленою Братусиною кореспонденту "Крим.Реалії" не вдалося. Після того, як вона почула, що їй телефонують з "Радіо Свобода", вона сказала, що їй погано чути, і кинула трубку, після чого не відповідала на телефонні дзвінки", - повідомили у виданні.

У мережі також повідомили, що кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента, вигнали з роботи. Про це розповів кримський адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора один чоловік розповів мені, як звільнили кілька його знайомих кримських татар з роботи за те, що вони не пішли на "вибори"! Один був маршрутником, другий - охоронцем, третій ще кимось, - не важливо! Коли влада доходить до такого сраму - це давно перейдений край здорового глузду! Днище..." - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/emil.kurbedinov)

До речі, у Криму жінку вигнали з лікарні через відмову йти на "вибори".