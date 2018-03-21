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Кримський школяр відмовився отримувати російські документи

STYLERLIFE        21.03.2018 - 14:56
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Вчителі бояться афішувати це

В окупованому Криму школяр відмовився отримувати "російський аусвайс". Про це на своїй сторінці в Facebook розповів російський журналіст Олександр Тверській, посилаючись на інформацію, отриману від кримськотатарського активіста Ефрана Кудусова.

"Привіт. В нашій школі ПП. Одна дитина учень відмовляється отримувати російський аусвайс. Не знаю чим це скінчиться... Справа в тому, що вчителі самі бояться це афішувати. Просто покарають за це його батьків. Директор вже наполягає, щоб підготували лист в органи, справа в тому, що і не приховаєш таке. Вже у всіх його однолітків документи зібрані. Вчинок звичайно потужний", - процитував він листа з розповіддю.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

До речі, у Криму звільняють вчительку за відмову прийти на вибори.

18 березня директор місцевої школи-ліцею Олена Братусіна зателефонувала вчитель по телефону і зажадала з'явитися на дільницю. Проте вчитель відмовилася, незважаючи на ультиматум. Тепер, як стверджує сім'я Нурлаєвої, директор шукає формальні причини для звільнення.

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Теги: Александр Тверской, Крым
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