Кримський школяр відмовився отримувати російські документи

Вчителі бояться афішувати це

В окупованому Криму школяр відмовився отримувати "російський аусвайс". Про це на своїй сторінці в Facebook розповів російський журналіст Олександр Тверській, посилаючись на інформацію, отриману від кримськотатарського активіста Ефрана Кудусова.

"Привіт. В нашій школі ПП. Одна дитина учень відмовляється отримувати російський аусвайс. Не знаю чим це скінчиться... Справа в тому, що вчителі самі бояться це афішувати. Просто покарають за це його батьків. Директор вже наполягає, щоб підготували лист в органи, справа в тому, що і не приховаєш таке. Вже у всіх його однолітків документи зібрані. Вчинок звичайно потужний", - процитував він листа з розповіддю.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

До речі, у Криму звільняють вчительку за відмову прийти на вибори.

18 березня директор місцевої школи-ліцею Олена Братусіна зателефонувала вчитель по телефону і зажадала з'явитися на дільницю. Проте вчитель відмовилася, незважаючи на ультиматум. Тепер, як стверджує сім'я Нурлаєвої, директор шукає формальні причини для звільнення.