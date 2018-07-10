"Бассейн": последствия неожиданного дождя в Киеве показали на видео

Фото: РБК-Украина

В сети появилось видео со столичных дорог

В Киеве во вторник, 10 июля, несмотря на благоприятный прогноз синоптиков, пошел дождь. В сети появилось видео последствий кратковременного ливня в столице, на котором иномарки пытаются преодолеть затопленную проезжую часть. Соответствующий ролик был опубликован на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

На видео в частности показали участок дороги, который по кузов автомобилей залит дождем.

Видео: Дождь затопил дорогу (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Офигеть. А мне опять с лейками таскаться по городу. Где справедливость?".

"А где был дождь?".

"Левый берег сухой".

""Как обидно! На Дарнице две дождинки до земли не долетели - высохли! Сушь везде".

"Я, наверное, в каком-то другом Киеве живу".

"Мне кажется, я не в том Киеве живу ".

"Соломенка сухая".

"А видели бы вы, какой ливень на Нивках был. Такое ощущение, что перевернули бассейн с водой".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, синоптик рассказал, какую погоду ждать в Украине.

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