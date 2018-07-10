"Басейн": наслідки несподіваного дощу в Києві показали на відео

У мережі з'явилося відео зі столичних доріг
У Києві у вівторок, 10 липня, незважаючи на прогноз синоптиків, пішов дощ. У мережі з'явилося відео наслідків короткочасної зливи у столиці, на якому іномарки намагаються подолати затоплену проїжджу частину. Відповідний ролик був опублікований на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
На відео зокрема показали ділянку дороги, яка по кузов автомобілів залита дощем.
Відео: Дощ затопив дорогу (facebook.com/KyivOperativ)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Офігеть. А мені знову з лійками тягатися по місту. Де справедливість?".
"А де був дощ?".
"Лівий берег сухий".
"Як прикро! На Дарниці дві краплинки дощу до землі не долетіли - висохли! Суша скрізь".
"Я, напевно, в якомусь іншому Києві живу".
"Мені здається, я не в тому Києві живу ".
"Солом'янка суха".
"А бачили б ви, який злива на Нивках був. Таке відчуття, що перевернули басейн з водою".
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
До речі, синоптик розповів, яку погоду чекати в Україні.
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