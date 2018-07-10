"Басейн": наслідки несподіваного дощу в Києві показали на відео

Фото: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео зі столичних доріг

У Києві у вівторок, 10 липня, незважаючи на прогноз синоптиків, пішов дощ. У мережі з'явилося відео наслідків короткочасної зливи у столиці, на якому іномарки намагаються подолати затоплену проїжджу частину. Відповідний ролик був опублікований на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

На відео зокрема показали ділянку дороги, яка по кузов автомобілів залита дощем.

Відео: Дощ затопив дорогу (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Офігеть. А мені знову з лійками тягатися по місту. Де справедливість?".

"А де був дощ?".

"Лівий берег сухий".

"Як прикро! На Дарниці дві краплинки дощу до землі не долетіли - висохли! Суша скрізь".

"Я, напевно, в якомусь іншому Києві живу".

"Мені здається, я не в тому Києві живу ".

"Солом'янка суха".

"А бачили б ви, який злива на Нивках був. Таке відчуття, що перевернули басейн з водою".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, синоптик розповів, яку погоду чекати в Україні.

Як поводяться на дорогах представники української влади (відео: РБК-Україна)