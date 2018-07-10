Повышение до +34: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Украине

Фото: pixabay

С 9 июля в Украине началось повышение температуры

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что с 9 июля в Украине началось резкое повышение температур до +33+34 градусов. Об этом сообщает "Апостроф".

Фото: pixabay

Синоптик отметил, что в конце июля украинцев ждет небольшая передышка от летней жары.

"Такая ситуация (жара, - ред.) будет наблюдаться следующие две недели, вплоть до 23 июля. Дожди просчитываются с 9 по 13 июля и с 19 по 22. Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля немного снизят температуру воздуха - на 5-7 градусов - до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь возвращаются 30-34 градуса тепла", - сказал Леонид Горбань.

Фото: pixabay

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на 11 июля.

11 июля украинцев ждет дождливая погода, но температура воздуха будет теплой. В западном регионе нашей страны ожидаются осадки, ветер северо-восточный – 5-10 м/с. Столбики термометра покажут + 26…+ 28 градусов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, +24…+26 – в Волынской, Тернопольской и Львовской областях.

На юге Украины – тоже дожди. Ночью воздух прогреется до 20−22 градусов тепла, а днем, несмотря на осадки, будет достаточно жарко днем – от 30−32° в Одесской области, до +34…+35 в Херсоне и Николаеве.

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