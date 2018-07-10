Підвищення до +34: синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні

Фото: pixabay

З 9 липня в Україні почалося підвищення температури

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що з 9 липня в Україні почалося різке підвищення температури до +33+34 градусів. Про це повідомляє "Апостроф".

Фото: pixabay

Синоптик зазначив, що в кінці липня на українців чекає невеликий перепочинок від літньої спеки.

"Така ситуація (спека, - ред.) буде спостерігатися наступні два тижні, аж до 23 липня. Дощі прораховуються з 9 по 13 липня з 19 по 22. Правда, опади, які пройдуть з 19 по 22 липня трохи знизять температуру повітря - на 5-7 градусів - до 25 липня. Після 25 липня і до кінця місяця знову повертаються 30-34 градуси тепла", - сказав Леонід Горбань.

Фото: pixabay

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 11 липня.

11 липня українців чекає дощова погода, а температура повітря буде теплою. У західному регіоні нашої країни очікуються опади, вітер північно-східний – 5-10 м/с. Стовпчики термометра покажуть + 26...+ 28 градусів у Рівненській та Івано-Франківській областях, +24...+26 – у Волинській, Тернопільській і Львівській областях.

На півдні України – теж дощі. Вночі повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, а вдень, незважаючи на опади, буде досить жарко вдень – від 30-32° в Одеській області до +34...+35 у Херсоні та Миколаєві.

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