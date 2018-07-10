Вернулись дожди: синоптики дали прогноз погоды на 11 июля

Фото: УНИАН

Украинцам стоит не забыть с собой зонтики

Синоптики рассказали, какая погода ждет нас в среду, 11 июля. Об этом передает Укргидрометцентр.

11 июля украинцев ждет дождливая погода, но температура воздуха будет теплой. В западном регионе нашей страны ожидаются осадки, ветер северо-восточный – 5-10 м/с. Столбики термометра покажут + 26…+ 28 градусов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, +24…+26 – в Волынской, Тернопольской и Львовской областях.

Фото: Прогноз погоды 11 июля (meteo.gov.ua)

На юге Украины – тоже дожди. Ночью воздух прогреется до 20−22 градусов тепла, а днем, несмотря на осадки, будет достаточно жарко днем – от 30−32° в Одесской области, до +34…+35 в Херсоне и Николаеве.

В оккупированном Крыму температура достигнет +34° тепла, но также вероятны небольшие осадки.

11 июля на востоке прогнозируются дожди. Температура ночью прогнозируется 20−22°, днем — 30−32° тепла и только в Донецке будет немного теплее – до +33°.

В Днепропетровской области ожидается аналогичная погода, температура воздуха - 29−31°.

В Центральных областях будет немного прохладнее - ночью 15−17° тепла, днем — 25−28°, дожди.

Фото: РБК-Украина

Северный регион – температура - ночью 15−19°, днем — 25−29° тепла.

В Киеве 11 июля ожидается дождливая погода. Температура ночью 17−19°, днем — 26−28°.

Ранее синоптики дали прогноз на неделю.

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