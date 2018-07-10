Повернулися дощі: синоптики дали прогноз погоди на 11 липня

Фото: УНІАН

Українцям варто не забути з собою парасольки

Синоптики розповіли, яка погода чекає нас у середу, 11 липня. Про це передає Укргідрометцентр.

11 липня українців чекає дощова погода, а температура повітря буде теплою. У західному регіоні нашої країни очікуються опади, вітер північно-східний – 5-10 м/с. Стовпчики термометра покажуть + 26...+ 28 градусів у Рівненській та Івано-Франківській областях, +24...+26 – у Волинській, Тернопільській і Львівській областях.

Фото: Прогноз погоди 11 липня (meteo.gov.ua)

На півдні України – теж дощі. Вночі повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, а вдень, незважаючи на опади, буде досить жарко вдень – від 30-32° в Одеській області до +34...+35 у Херсоні та Миколаєві.

В окупованому Криму температура досягне +34° тепла, але також можливі невеликі опади.

11 липня на сході прогнозуються дощі. Температура вночі прогнозується 20-22°, вдень 30-32° тепла і лише в Донецьку буде трохи тепліше – до +33°.

У Дніпропетровській області очікується аналогічна погода, температура повітря - 29-31°.

В Центральних областях буде трохи прохолодніше - вночі 15-17° тепла, вдень — 25-28°, дощі.

Фото: РБК-Україна

Північний регіон – температура вночі 15-19°, вдень — 25-29° тепла.

У Києві 11 липня очікується дощова погода. Температура вночі 17-19°, вдень — 26-28°.

Раніше синоптики дали прогноз на тиждень.

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